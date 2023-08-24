Beşiktaş Avrupa semalarında! İşte Şenol Güneş'in Dinamo Kiev maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek. Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek. Bu sezon Avrupa'da 4 mücadelede boy gösteren Kartal, tüm maçlarını kazanmayı başardı. Konferans Ligi'nde 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen siyah-beyazlı temsilcimiz ardından Azerbaycan temsilcisi N. Bakü'yü de 3-1 ve 2-1'lik skorlarla turnuvanın dışında bırakmıştı.

11'İNCİ KEZ KARŞILAŞIYORLAR

Avrupa arenasında 4'te 4 yaparak yoluna kayıpsız devam eden temsilcimiz, bu akşam da Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i mağlup ederek hem galibiyet serisini sürdürmek, hem de İstanbul'daki rövanş maçı öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Dinamo Kiev ile Beşiktaş, 10 kez birbirlerine rakip oldu. Ukrayna temsilcisi 6 maçı kazanırken, Beşiktaş 2 galibiyet aldı; 2 maç da berabere bitti. Kiev'in 24 golüne Beşiktaş 6 golle yanıt verdi.

YENiLER KADROYA ALINDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni transferler Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov da 23 kişilik kamp kadrosunda yer aldı. Bu oyuncular, teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerinde ilk Avrupa kupası deneyimini yaşayacak. Kazak yıldız Zaynutdinov ise bu akşam şans bulursa, ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

ABOU VE MULEKA ÜÇLEDİ!

Beşiktaş'ın iki tecrübeli ismi Vincent Aboubakar ile Muleka, bu sezon Avrupa arenasındaki maçlarda takımlarının gol yükünü sırtlayan isimler oldular. İki skorer oyuncu da UEFA Avrupa Konferans Ligi en öleme maçlarında rakip fileleri 3'er kez havalandırmayı başardılar. Aboubakar ve Muleka 6 gol atarken; siyah- beyazlıların diğer 4 golü Amartey, Onur, Salih ve Semih'ten geldi.

BİLETLER 50 RON'DAN SATIŞTA

Beşiktaş bu akşam TSİ 20.00'de Romanya Giulești Stadium'da Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı taraftarlar için ayrılan kağıt biletler, dün Bucharest Radisson Blu Hotel'de satışa sunuldu. Bilet fiyatı 50 RON (Yaklaşık 300 TL) olarak açıklanırken, ödemenin RON olarak yapılması ve bilet alacak taraftarın yanlarında vize ve pasaport görseli bulundurmaları gerektiği belirtildi.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymichyk, Dyachuk, Syrota, Dubinchak, Shparenko, Sydorchuk, Buyalskyi, Voloshyn, Yarmolenko, Vanat.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Amir, Salih, Gedson, Rashica, Aboubakar, Muleka.