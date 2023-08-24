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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu! "Avantajlı skor ama..."

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar son dakika golüyle rakibini 3-2 mağlup etti. Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 22:34 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2023 Perşembe 22:53
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Dinamo Kiev maçı sonrası konuştu! "Avantajlı skor ama..."

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "İzleyenler için heyecanlı, keyifli bir maç oldu. Hem goller hem pozisyonlar var. Sonunda kazanan bir takım oldu. İki maçı inşallah gol yemeden bitiririz. Gol atmak istiyoruz tabii ki ama gol yemek istemiyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş mücadeleyi değerlendirdi.

Geçiş döneminde maç kaybetmek istemediklerini dile getiren Şenol Güneş, "Gruplar katılmak bizim için önemli. Bakhtiyor Zaynutdinov maç oynayıp gelmişti. O yüzden Masuaku sakatlanınca tercihimi ondan yana kullandım. Daha sonra da hücumcu sağ beklerini kontrol etmek için Umut ile Bakhtiyor'ı arkalı önlü oynattım. Elinden gelen gayreti gösterdi. Eksileri de var, artıları da var. Daha yeni geldi. Şu anda da geçiş dönemini yaşıyor. Bu geçiş dönemini maç kaybetmeden geçmek önemli" ifadelerini kullandı.

"İZLEYENLER İÇİN KEYİFLİ BİR MAÇ OLDU"

Keyifli bir maç olduğunu ifade eden Güneş, "İzleyenler için heyecanlı, keyifli bir maç oldu. Hem goller hem pozisyonlar var. Sonunda kazanan bir takım oldu. İki maçı inşallah gol yemeden bitiririz. Gol atmak istiyoruz tabii ki ama gol yemek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"TRANSFERLE İLGİLİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

Eylül ayına kadar oynayacakları 2 maç olduğunu ve bu maçları kayıpsız geçmeleri halinde sonrasında daha avantajlı olacaklarını ifade eden Şenol Güneş, "Transferle ilgili konuşmaya gerek yok. İhtiyaç olunca, yerine göre koyuyoruz. Antrenmanda gördüğümüzü, katkı yapmalarını istiyoruz. Onun için kanaatleri yüzde 100 söylemek doğru değil. Sağlık olarak iyi olması önemli. Performans olarak yüksek tempoda oynamak ve bunu sürdürebilir hale getirmek, yeni gelenler için de Cenk için de geçerli. Bu biraz zaman alabilir. Onun için Eylül ayına kadar 2 maç var önümüzde. Sonrasında daha avantajlı oluruz. Sayın Lucescu da maç bitiminde hakem ile konuşuyordu. Ben gittim yanına. Geçmiş olsun diye konuştuk o kadar" diye konuştu.

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