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Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde sevindiren haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş bir süredir Fildişili yıldız Nicolas Pepe ile yakından ilgileniyor. Oyuncunun transfer durumu siyah-beyazlı camiada merakla takip edilirken yıldız isimle ilgili olarak yurt dışından sevindiren haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde sevindiren haber!
Siyah-beyazlılarda transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, daha önce Nicolas Pepe için bir görüşme yaptığı ancak kabul etmeyen Arsenal kulübüne yeni bir teklif sunacağı belirtildi. İtalyan basınından Fabrizio Romano, Pepe'nin Beşiktaş'a gitmeyi reddettiği yönündeki transfer söylentileri için, "Fildişili oyuncunun Türk devini geri çevirdiğini söylemek tam olarak doğru değil. Müzakere ettiler ancak sözleşmenin süresi veya maaşı konusunda anlaşamadılar. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabilir" ifadelerini kullandı.
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