Hedef Devler Ligi

Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov, hedefinin Beşiktaş'la şampiyon olmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynamak olduğunu söyledi. Kazak oyuncu, kulübün Youtube kanalında yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta olduğu için mutlu olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Her zaman yüzde 100'ümü vermek için sahada olacağım. Çok yönlü bir oyuncu olduğum için teknik direktörümüz beni nerede değerlendirmek isterse orada canla başla mücadele edeceğim. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak istiyorum. Sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı amaçlıyorum. Taraftarlarımıza takım için elimden gelenin en iyisini yapacağımın ve bu arma için sonuna kadar savaşacağımın mesajını veriyorum."

BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMA

Çok yönlü bir oyuncu olması hakkında konuşan Zaynutdinov açıklamalarına şöyle devam etti: "Eski teknik direktörüm beni nerdeyse her pozisyonda oynattı ve hepsinde onun istediklerini yapmak konusunda başarılı oldum. Çok büyük bir kulübe geldim. Beşiktaş'ı Türkiye'nin en büyük kulübü olarak görüyorum. Bu formayla iyi bir futbol sergilemek ve tarihe geçmek istiyorum. Rusya'da Rostov forması giyerken İspanya'nın Marbella kentine kampa gitmiştik. Liverpool takımıyla aynı otelde kalıyorduk. Kiminle fotoğraf çektirebileceğimi düşünüyordum. Şansıma Alex Chamberlain ile fotoğraf çektirdim ve şimdi aynı takımdayız. Sanırım kader bizi bir araya getirdi."

YAZICI: MUTLU OLURSUN

Beşiktaş'a transfer olmadan önce Yusuf Yazıcı ile konuştuğunu aktaran Kazak oyuncu, "Yusuf ile CSKA Moskova'da beraber oynamıştık. Bana Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacağımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum" diye konuştu. Uyum sürecinin çok hızlı olacağını ifade eden Zaynutdinov, "Çünkü her iki halkın mantalitesi birbirine çok benziyor. Diller arasında da benzerlikler var. Dolayısıyla buraya adapte olmak çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum" dedi.