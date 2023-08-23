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Emre Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçında yaşanan hakem hatalarıyla ilgili Beşiktaş'a gelen cevabı açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 21:27
Emre Kocadağ MHK'nın Beşiktaş'a cevabını açıkladı!

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Pendikspor maçında yaşanan hakem hataları hakkında konuştu. Kocadağ MHK'den Beşiktaş'a gelen cevabı açıkladı.

Emre Kocadağ: "Bu bir art niyettir. Yan hakeme o bayrağı kaldırtanlar belli. Bu kolu kaldırtanlarla, gerekli kamera teknolojisini oraya yerleştirmeyenler benim için aynı. Aralarında hiçbir fark yok. Bugün itibarıyla hakem yüzünden 2 puandan olduk. Biz başkaları gibi 'Elimizde belge var. Onu açıklarız' gibi boş atıp maceralara girmeyiz. Beşiktaş taraftarı bu yaşananların hesabını sorar. Hata olarak geçiştirilemez. Cezası verilmeli. Görüntü yok bahanesine sığınmasınlar. Beşiktaş'ın ayarlarıyla oynamasınlar."

TRANSFER ELEŞTİRİLERİ İÇİN AÇIKLAMA

Ben, Beşiktaş'ın iyi niyetle başarılı olmasını isteyen taraftarı anlıyorum. Bizim de hedefimiz bu. Ama Beşiktaş bir oyuncuya 15-20 milyon euro vermedi diye eleştiri yapmayı anlayamam. Duygusal olarak anlarım ancak sosyal medyada 3-5 tane retweet fazla alacak diye bu toplara giren insanları anlayamam. Bunlar, camiaya hizmet etmiyor. Devre arasında yaptığımız transferler var. Weghorst gibi kiralık bir oyuncudan para kazanarak Manchester United'a gönderdik. Aynı hafta, gelmez denilen Aboubakar'ı getirdik. Bu konuda takdir edildiğimizi görmedim.

TALISCA HAKKINDA KONUŞTU

Taraftarın Talisca için bir beklentisi varsa biz bunu görmezden gelemeyiz. Girişimimizi yaptık ancak kulübü şu an böyle bir durum düşünmüyor. Bizim taraftarımızın böyle bir beklentisi varken, Talisca para için başka bir camiaya gitme refleksi gösterirse, Beşiktaş taraftarı zaten bunu kabul etmez. Oyuncunun Türkiye'ye gelme durumu olursa girişim yapmayız demiyoruz ama oyuncu dün oynamış, golünü atmış. Böyle bir durum olursa takipteyiz zaten.

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