Haberler Beşiktaş 27 şut çektiler ‘2 gol’ attılar!

27 şut çektiler ‘2 gol’ attılar!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan siyah-beyazlılar, oynadığı 2 lig maçında 1 galibiyet, 1 de beraberlik alırken, 4 puan topladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
27 şut çektiler ‘2 gol’ attılar!
Beşiktaş ilk maçında Karagümrük ile deplasmanda oynadı. Mücadeleyi Gedson'un golüyle 1-0 kazanan Kara Kartal, Aboubakar ile bir penaltı atışışından yararlanamazken, 2 topu da direkten döndü. İkinci maçında Pendikspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar Colley ile rakip fileleri havalandırırken, bu maçta da bir golü sayılmadı, 1 topu da direkten döndü. Beşiktaş her iki maçta rakip kaleyei toplam 27 şut atarken, fileleri sadece 2 kez havalandırabildi. Karagümrük maçında %77 isabetli pas yüzdesi yakalayan Kartal, Pendik maçında ise bu oranı %86'ya çıkarsa da kazanamadı.
DİĞER
Türkiye Yunanistan maçı canlı izle! 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Türkiye Yunanistan voleybol maçı canlı yayın hangi kanalda ve saat kaçta?
CHP'li İBB İstanbullu'yu böyle soydu! 4 binlik çizmeye değerinin 3 katı ödeme!
F.Bahçe Krunic için kesenin ağzını açtı!
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Pepe'den sevindiren haber!
Süper Lig devinden Bernardeschi bombası!
EMEKLİYE TABAN AYLIK ZAMMI | Emekli maaşına ara zam gelecek mi?
ŞOK AKTÜEL 23-29 AĞUSTOS | Her şey ŞOK ucuz! ŞOK haftanın indirimleri kataloğu
İstanbul namaz vakitleri 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Hedef Şampiyonlar Ligi" "Hedef Şampiyonlar Ligi" 01:20
Yeni iddia Rollheiser Yeni iddia Rollheiser 01:19
Yerlikaya ve Bak'a ziyaret Yerlikaya ve Bak'a ziyaret 01:15
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:46
"Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" "Beşiktaş'ımızın sorunlarını çözmeye hazırız" 23:42
G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... G.Saray'dan sürpriz transfer! Benjamin Rollheiser... 23:23
Daha Eski
Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i Cimbom avantaj peşinde! İşte Buruk'un Molde maçı 11'i 23:23
F.Bahçe'de kale değişiyor! F.Bahçe'de kale değişiyor! 23:23
Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... Buruk'tan Tete açıklaması: Oynama izni... 23:23
G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... G.Saray'dan transfer açıklaması! Talisca ve Ramos... 23:23
Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! Fırtına ayrılığı resmen duyurdu! 23:23
F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! F.Bahçe yeni transferleriyle coştu! 23:23