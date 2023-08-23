27 şut çektiler ‘2 gol’ attılar!

Beşiktaş ilk maçında Karagümrük ile deplasmanda oynadı. Mücadeleyi Gedson'un golüyle 1-0 kazanan Kara Kartal, Aboubakar ile bir penaltı atışışından yararlanamazken, 2 topu da direkten döndü. İkinci maçında Pendikspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar Colley ile rakip fileleri havalandırırken, bu maçta da bir golü sayılmadı, 1 topu da direkten döndü. Beşiktaş her iki maçta rakip kaleyei toplam 27 şut atarken, fileleri sadece 2 kez havalandırabildi. Karagümrük maçında %77 isabetli pas yüzdesi yakalayan Kartal, Pendik maçında ise bu oranı %86'ya çıkarsa da kazanamadı.