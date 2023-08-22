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Hasan Arat: Beşiktaş’ımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız!

Beşiktaş’ta daha önce bir sonraki seçimde başkanlığa aday olacağını açıklayan Hasan Arat, siyah-beyazlı camianın uzun süredir huzursuz ve endişeli olduğunu, bunun için mevcut yönetimin en kısa zamanda olağanüstü seçim kararı alması gerektiğini ifade etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 23:42 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 23:45
Hasan Arat: Beşiktaş’ımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız!

Beşiktaş'ta daha önce bir sonraki seçimde başkanlığa aday olacağını açıklayan Hasan Arat, siyah-beyazlı camianın uzun süredir huzursuz ve endişeli olduğunu, bunun için mevcut yönetimin en kısa zamanda olağanüstü seçim kararı alması gerektiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hasan Arat, "Beşiktaş'ımızda süregelen gelişmeler onarılamaz bir güvensizlik yaratmıştır. Camiamız uzun süredir huzursuz ve endişelidir. Beşiktaş'ımızın, mevcut yönetimle kaybedecek bir günü daha yoktur. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nu, Olağanüstü Seçimli Kongre kararı almaya davet ediyorum. Camiamız müsterih olsun; Beşiktaş'ımızın tüm sorunlarını çözmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

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