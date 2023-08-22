Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş ile Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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DINAMO KIEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DINAMO KIEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Siyah-beyazlılar bu turu da geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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