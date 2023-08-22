Haberler Beşiktaş Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Dinamo Kiev'e konuk olacak. Kritik müsabakada İstanbul'a puan avantajı ile dönmek isteyen siyah beyazlıların oynayacapı maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 15:50
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş ile Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı canlı izlemek için tıklayın

DINAMO KIEV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

DINAMO KIEV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Siyah-beyazlılar bu turu da geçmeleri halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

SPORUN BEYİN FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ🤸‍♂️

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Golcü oyuncu yeni adresi belli oluyor...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş ekonomi mesajı: Makroekonomiyi güçlendirecek adımları devreye aldık
G.Saray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar!
F.Bahçe'de ayrılık! İspanya'ya gitti
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray...
Zaynutdinov'dan iddialı sözler! "Hedefim..."
Merkez Bankası Ağustos faiz ne zaman? TCMB KKM kararı
Kayseri'de deprem mi oldu son dakika!
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'un rövanş planı! Rasihca'ya karşılık... Cimbom'un rövanş planı! Rasihca'ya karşılık... 15:40
Antalyaspor Hırvat kanat-forvetin peşinde! Antalyaspor Hırvat kanat-forvetin peşinde! 15:35
Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray... 15:21
76ers'ta Harden krizine Harris el attı 76ers'ta Harden krizine Harris el attı 15:00
G.Saray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! G.Saray'ı Norveç'te bekleyen zorlu koşullar! 14:22
Transferde sürpriz! Rey Manaj... Transferde sürpriz! Rey Manaj... 14:18
Daha Eski
Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda? 14:07
UEFA'daki rakiplerinin lig maçları ertelendi! UEFA'daki rakiplerinin lig maçları ertelendi! 14:07
Sırbistan kadrosu belli oldu! Tadic... Sırbistan kadrosu belli oldu! Tadic... 13:22
F.Bahçe'de ayrılık! İspanya'ya gitti F.Bahçe'de ayrılık! İspanya'ya gitti 12:31
Bosna Hersek kadrosu açıklandı! Dzeko... Bosna Hersek kadrosu açıklandı! Dzeko... 12:29
Rizespor Fransız orta saha için teklifini sundu! Rizespor Fransız orta saha için teklifini sundu! 12:15