Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Pendikspor karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş - Pendikspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:07
Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – ERKEN UYARI

Beşiktaş hazırlık kampından bu yana sürekli maça çıkıyor. Hakkını vermek gerekirse; hemen hemen aynı ilk onbir son 1 aydır, kavurucu sıcaklarda müthiş bir mücadele veriyor. Oyuncuları çok eleştirmek istemiyorum ama dünkü 90 dakika sezonun hemen başında derslerle doluydu. Şenol Hoca maçtan önce de söyledi; lige yeni çıkan Pendik geçen haftaki gibi kolay teslim olmak istemeyecekti. Özellikle Boca'dan transfer edilen Oscar Romero; Beşiktaş savunmasını ikinci yarıda çok zorladı. Oscar belli ki bu sezon ligimizde çok takımın canlarını yakar, gelecek sezon da üç büyükleri transfer yarışına sokar!

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Onur Bulut ve Muleka kanat organizasyonlarında zorlanınca Beşiktaş'ın en büyük silahı ister istemez duran toplar oldu. Hadziahmetovic'in adrese teslim ortasında Colley sürpriz bir gole imza atarak Beşiktaş'ı maçın hemen başında rahatlatan isim oldu. Ama sonrası saç baş yolduran sıkıntı veren dakikalar oldu. Özellikle de Salih'in ikinci yarıda kafa olarak maçtan kopması kaybedilen 2 puanın en önemli nedenlerinden biriydi. Muleka sezona çok iyi başladı ama dün dikkatimi çekti; çoğu zaman Aboubakar'ın koşu yollarını da kapattı. Sadece kötü oynamadı, Aboubakar'ı da bozdu.

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ta dün sadece Gedson çabaladı durdu; o kadar! İkinci yarıda oyuna giren yeni tranfserler; Rebic, Rashica ve Chamberlain'in ise takımla bağlantıyı sağlayamamış oldukları her hallerinden belliydi. Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı olduğu da görünen bir gerçek. Stoper ve golcü transferi olmazsa olmazı Beşiktaş'ın! Dün özellikle ikinci yarıdaki futbol ve kaybedilen iki puan hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama enseyi karatmamak gerekir. Sakin olmak gerekir. Ligin başı ama vakit geç olmadan tedbirler ve dersler alınmalı.

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – DOĞRADILAR

Bir yardımcı düşünün, karşı taraftan atılan kornerde, çıplak gözle bakarak, topun tamamının dışarı çıktığını görebiliyor! Göz değil lazer ışını mübarek! Kitaba göre topun izdüşümü bile çizgi üzerinde ise çıkmış sayılmaz! Dahası, kitap, "emin değilsen oynat" diyor! Yani kural da bilmiyor bu yardımcı… İkinci skandal penaltıda yaşandı. Pendiksporlu oyuncu balıklama denize dalar gibi atıyor kendini, bildiğin tiyatro oynuyor… Hakemi aldatmaktan kart görmesi gerekirken o da ne!? Önce VAR çağırıyor, ardından hakem penaltı veriyor! Pes! Böyle hakemlerin olduğu bir ligin marka değerinden falan söz edilemez. Orta sahada bile verilmeyecek bir faulden penaltı üretmek, 70 metre uzaktan bakıp topun tamamının çıktığından emin olmak! Gerçekten saçmalık…

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Hakemler böyle peki ya Beşiktaş! Maça inanılmaz durgun başladılar. Ağır çekim paslaşıp, yürüyerek oynadılar adeta… Yani bir hakem hatasına kurban gitmeye hazır durumdaydılar. Aboubakar yalnız kaldı, Muleka yarım elma, gönül alma oynar gibi yaptı, golü bulduktan sonra da aynı terane. Rashica, Rebic, Chamberlain girdikten sonra da değişen bir şey olmadı. Al-gülüm ver gülüm oynanan sıkıcı bir maç öncelikle iki büyük hakem hatasıyla çığırından çıktı.

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Pendikspor'a gelince, Oscar Romero girdi ve oyunun şeklini değiştirdi. Osman hoca bu oyuncuyu yanında oturtarak ne yapmaya çalıştı anlamadım. Not: G.Saray kazandığı bir maçtan sonra bile "Bizi ince ince doğradılar" diyerek hakemler üzerinde baskı kurmaya çalışırken, takım geçen sezondan beri testereyle doğranırken Beşiktaş yönetiminin kuzuların sessizliğini oynaması tarihi bir hatadır. Uyarması benden!

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU – DERS ALINMALI

Maçtan önce karşılaşmanın kesin favorisi Beşiktaş idi... İlk hafta Hatayspor'a 5-1 gibi bir skorla farklı yenilen Pendikspor, bazı transferler yapmış. İlk yarıda Beşiktaş bir gol buluyor. Ama Pendikspor hiç futbol oynamıyor. Devre arasında Ender Bilgin'le konuşuyoruz, diyoruz ki 'Bu tip takımlar ligde olmasın, yeni bir sistem gelsin. 20 takımlı lig fazla. Adı Süper Lig ama süper kelimesine bu kadar ihanet edilmez.' İkinci yarı Pendikspor, hareketlenmeye başladı. Orta sahada Oscar Romero topa basıp takımını iyi organize etti. Pendikspor, top yaparak Beşiktaş'a tepki göstermeye başladı. Bu tepkiye Beşiktaşlı oyuncular reaksiyon veremediler. Öz güveni artan Pendik, bu sefer psikolojik olarak direnç göstermeye başladı. Bu işler böyledir, rakibi hafife almayacaksın.

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Şu da bir gerçek, ilk yarıdaki Pendikspor ile ikinci yarıdaki Pendikspor arasında çok büyük fark var. Bu farkta da Beşiktaşlı oyuncuların rolü kesinlikle çok büyük! İlk yarıda rakibini böyle yakaladığında 2-3 yapacaksın, sonra da oyuncu değişikliğine gideceksin. Ama oyuncu değişikliğini 89'da yaparsan 90'da penaltı yaptırıp 90+4'te de golü yersen, sonra da hakem Kadir Sağlam 4 dakika oynatacağına 12 dakika oynatırsa rakibine böyle puan kaybedersin.

Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

Pendikspor'un kazandığı penaltı doğru karar. Osman Özköylü itiraz etmeseydi vermeyeceklerdi. Geçen yıl Fenerbahçe, İstanbulspor'a ve Ümraniyespor'a son dakikalarda yediği gollerle şampiyonluğu kaybetti. Demek ki hala ders alınmıyor. Beşiktaş taraftarı hakeme kızıyor ama önce teknik heyete ve oyunculara baksınlar. Bu maç verilir mi? Beşiktaş'ın bu beraberliğinde hem teknik adamın hem de futbolcuların kendilerini sorgulaması lazım.

DİĞER
Şarkıcı Emrah çocuklarıyla sevgi dolu karesini paylaştı olanlar oldu! Takipçilerinden yorum yağdı! Oğlu Tayfun Erdoğan’ın nikahına gitmemişti…
Milyonların gözü kritik Kabine'de! Masada 4 önemli konu var: Gençlere vergisiz telefon, Kıbrıs'taki gerginlik, memurlara zam pazarlığı...
Orta saha için sürpriz hamle!
Ada basını Cimbom'un hamlesini duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş işi sağlama aldı! Pepe olmazsa...
Beşiktaş ve Trabzonspor o isim için karşı karşıya!
2022 YKS ek tercihler ne zamandı?
YKS ek tercihler ne zaman 2023?
KIRTASİYE YARDIM BAŞVURU 2023 e-DEVLET | Kırtasiye yardımı şartları nedir, kimlere verilir? Kırtasiye yardımı başvuru tarihleri, gerekli belgeler
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maç sonu çarpıcı yorum! "İki büyük hakem hatası..." Maç sonu çarpıcı yorum! "İki büyük hakem hatası..." 09:07
Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! Beşiktaş'tan çok sert paylaşım: Emek hırsızları! 01:38
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın sayılmayan golünde top dışarı çıktı mı? 01:38
Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor! Güneş: Hakemlerle ilgili konuşursak ağır oluyor! 01:38
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 01:38
Beşiktaş'a uzatmada Pendik engeli! Beşiktaş'a uzatmada Pendik engeli! 01:38
Daha Eski
VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale VAR'da izledi penaltıyı verdi! İşte o müdahale 01:38
Sivasspor deplasmanda kazandı! Sivasspor deplasmanda kazandı! 01:38
G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte transferin rakamları G.Saray ayrılığı açıkladı! İşte transferin rakamları 01:38
Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! Merih'in ardından Al Ahli'ye bir Türk daha! 01:38
F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek bonservis F.Bahçe transferi bitirdi! İşte ödenecek bonservis 01:38
Juventus deplasmanda kazandı! Juventus deplasmanda kazandı! 01:38