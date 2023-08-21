Spor yazarları Beşiktaş - Pendikspor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – ERKEN UYARI
Beşiktaş hazırlık kampından bu yana sürekli maça çıkıyor. Hakkını vermek gerekirse; hemen hemen aynı ilk onbir son 1 aydır, kavurucu sıcaklarda müthiş bir mücadele veriyor. Oyuncuları çok eleştirmek istemiyorum ama dünkü 90 dakika sezonun hemen başında derslerle doluydu. Şenol Hoca maçtan önce de söyledi; lige yeni çıkan Pendik geçen haftaki gibi kolay teslim olmak istemeyecekti. Özellikle Boca'dan transfer edilen Oscar Romero; Beşiktaş savunmasını ikinci yarıda çok zorladı. Oscar belli ki bu sezon ligimizde çok takımın canlarını yakar, gelecek sezon da üç büyükleri transfer yarışına sokar!