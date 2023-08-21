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Beşiktaş işi sağlama aldı! Pepe olmazsa...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş hücum hattını yaratıcı bir oyuncuyla takviye etmek istiyor. Arsenal'ın yıldızı Nicolas Pepe'yle ilgilenen siyah-beyazlılar, oyuncunun alternatifini yine İngiltere'de buldu. Kartal, Manchester United'dan Mason Greenwood'u gündemine aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Beşiktaş işi sağlama aldı! Pepe olmazsa...

Bu çerçevede Arsenal'den Nicolas Pepe'yle ilgilenen ve futbolcunun kulübünden ayrılmasını bekleyen Beşiktaş alternatif olarak Mason Greenwood'u belirledi. Greenwood hakkında bir süredir saldırı iddiaları vardı ancak genç yıldız bunların tamamından beraat etti. Fakat Manchester United yönetimi taraftarların tepkisi nedeniyle Greenwood'u tekrardan kadro dışı bıraktı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 21 yaşındaki yıldız Mason Greenwood'un durumunu ve yasal sıkıntılarını araştırıyor. Beşiktaş eğer herhangi bir sıkıntıya rastlanmaz ve serbest kalırsa Greenwood'a resmi teklif yapması bekleniyor.

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