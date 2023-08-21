Beşiktaş işi sağlama aldı! Pepe olmazsa...

Bu çerçevede Arsenal'den Nicolas Pepe'yle ilgilenen ve futbolcunun kulübünden ayrılmasını bekleyen Beşiktaş alternatif olarak Mason Greenwood'u belirledi. Greenwood hakkında bir süredir saldırı iddiaları vardı ancak genç yıldız bunların tamamından beraat etti. Fakat Manchester United yönetimi taraftarların tepkisi nedeniyle Greenwood'u tekrardan kadro dışı bıraktı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Manchester United, Mason Greenwood'un sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Beşiktaş, 21 yaşındaki yıldız Mason Greenwood'un durumunu ve yasal sıkıntılarını araştırıyor. Beşiktaş eğer herhangi bir sıkıntıya rastlanmaz ve serbest kalırsa Greenwood'a resmi teklif yapması bekleniyor.