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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarında vites yükselten Beşiktaş, bir süredir gündeminde yer alan eski futbolcusu Anderson Talisca için yeniden devreye girdi. İşte siyah-beyazlı kurmayların Brezilyalı yıldız için önerdiği rakam ve transferde son durum... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 12:11
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla büyük iz bırakan Anderson Talisca, kariyerine Al-Nassr'da devam ediyor. Suudi Arabistan'daki 3'üncü sezonuna başlayan yıldız futbolcu, Süper Lig devlerinin de transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

İsmi sıklıkla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Talisca, Şenol Güneş'in açıklamaları sonrasında yeniden gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

Luis Castro yönetime, "Talisca'ya ihtiyacım yok. Bize yeni bir 10 numara lazım" talebinden bulundu. Al Nassr da, Porto'dan Otavio'yu kadrosuna katmak için harekete geçti ve 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

10+2 MİLYON EURO GEÇERLİ

Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis+2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti. Al Nassr'a yakınlığı ile bilinen Byan Nassr'ın iddiasına göre Al Nassr, Talisca'nın Beşiktaş'a gitme isteğini kabul etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.

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