BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Talisca'da sıcak gelişme! İşte yapılan teklif

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarında vites yükselten Beşiktaş, bir süredir gündeminde yer alan eski futbolcusu Anderson Talisca için yeniden devreye girdi. İşte siyah-beyazlı kurmayların Brezilyalı yıldız için önerdiği rakam ve transferde son durum... (BJK transfer haberleri)
Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla büyük iz bırakan Anderson Talisca, kariyerine Al-Nassr'da devam ediyor. Suudi Arabistan'daki 3'üncü sezonuna başlayan yıldız futbolcu, Süper Lig devlerinin de transfer gündeminde yer almaya devam ediyor.
İsmi sıklıkla Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Talisca, Şenol Güneş'in açıklamaları sonrasında yeniden gündeme geldi.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Anderson Talisca için bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre, Al Nassr'da forma giyen Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Luis Castro tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Luis Castro yönetime, "Talisca'ya ihtiyacım yok. Bize yeni bir 10 numara lazım" talebinden bulundu. Al Nassr da, Porto'dan Otavio'yu kadrosuna katmak için harekete geçti ve 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.
10+2 MİLYON EURO GEÇERLİ
Siyah-beyazlı yönetim, daha önce 10 milyon Euro bonservis+2 milyon Euro da bonus teklifi iletmişti. Al Nassr'a yakınlığı ile bilinen Byan Nassr'ın iddiasına göre Al Nassr, Talisca'nın Beşiktaş'a gitme isteğini kabul etti.
Beşiktaş cephesi bu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtirken, masada duran bu öneriye olumlu yanıt verilmesi durumunda görüşmelerin başlayabileceği kaydedildi.
Suudi Arabistan kulübünün hem bonservisli hem de 1 yıl sözleşmesini uzatıp kiralık gönderme seçenekli tüm planlamaları yaptığı ve alacakları kararın ardından teklifleri değerlendireceği belirtildi.