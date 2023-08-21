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Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov'u açıkladı! Dikkat çeken paylaşım

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, 25 yaşındaki Kazakistanlı orta saha oyuncusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Siyah-beyazlılar yeni transferini dikkat çeken bir videoyla duyurdu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:09
Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov'u açıkladı! Dikkat çeken paylaşım

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.

Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.

Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.

BEŞİKTAŞ'TAN FM'Lİ MESAJ!

Beşiktaş, Zaynutdinov'un transferi için sosyal medyadan bir video yayınladı. Football Manager oyunun kullanıldığı paylaşım sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

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