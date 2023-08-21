Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov'u açıkladı! Dikkat çeken paylaşım

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Bakhtiyar Zaynutdinov'u 4 yıllığına kadrosuna kattı.
Pendikspor maçında stada gelerek taraftarları selamlayan Kazak futbolcunun lisansı da bugün çıkarıldı. İşlemlerin ardından Zaynutdinov, Türkiye Futbol Federasyonunun listesinde yer almaya başladı.
Siyah-beyazlı oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam edecek.
BEŞİKTAŞ'TAN FM'Lİ MESAJ!
Beşiktaş, Zaynutdinov'un transferi için sosyal medyadan bir video yayınladı. Football Manager oyunun kullanıldığı paylaşım sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Her yerde. Hoş geldin 𝐁𝐚𝐤𝐡𝐭𝐢𝐲𝐨𝐫 𝐙𝐚𝐲𝐧𝐮𝐭𝐝𝐢𝐧𝐨𝐯 🦅 pic.twitter.com/60FfUkakgY— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023