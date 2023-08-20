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Yerliler zam bekliyor

Beşiktaş’ta yabancı oyuncularla yapılan yüksek rakamlı anlaşmaların ardından Cenk Tosun ve Salih de yönetimden aynı hassasiyeti bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Yerliler zam bekliyor
Siyah-beyazlılarda transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürürken, sözleşmelerinde iyileştirme isteyen oyuncular da yönetimden 'çağrı' bekliyor. Bu isimlerin başında Cenk Tosun ile Salih Uçan geliyor. Yeni gelen yabancı oyuncularla yapılan yüksek meblağlı anlaşmaların ardından Beşiktaş formasını başarıyla terleten isimler de yeni sözleşmelerde aynı hassasiyetin gösterilmesini istiyor. Beşiktaş'tan yıllık 300 bin dolar (Yaklaşık 8.5 milyon TL) kazanan Salih'in maaşının 1 milyon dolar (27 milyon TL) seviyesine çıkması beklenirken, başarılı oyuncunun bu rakamın biraz daha artırılmasını istediği öğrenildi. Diğer yandan yıllık 650 bin dolar (Yaklaşık 18 milyon TL) alan Cenk Tosun'un da yeni sözleşmeyi senelik 1.5 milyon euro (40 milyon TL) civarında yapmayı planladığı ifade edildi.
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