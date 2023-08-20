HaberlerBeşiktaşTRANSFER HABERİ | Kartal Nicolas Pepe için zorluyor! Satın alma opsiyonuyla...
TRANSFER HABERİ | Kartal Nicolas Pepe için zorluyor! Satın alma opsiyonuyla...
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı camiada bir süredir transfer gündeminde yer alan Nicolas Pepe ile ilgili gelen haberler taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
Hücum hattına takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş'ta gözler yeni yapılacak olan transferlere çevrildi. Takvim'de yer alan habere göre siyah-beyazlılar'ın İngiliz ekibi Arsenal'de forma giyen Nicolas Pepe transferinde büyük aşama kaydettiği ortaya çıktı. Ada ekibi, oyuncuyla sözleşme feshine soğuk bakarken, Pepe'nin sözleşmesini 1 yıl süreyle uzatıp, satın alma opsiyonlu kiralama ya da direkt satın alma seçeneklerini değerlendiriyor. Kontratı 2024'te sona erecek olan 28 yaşındaki Fildişili yıldızın Fransa vatandaşlığı da bulunuyor. Pepe, kariyerinde oynadığı 300 maçta 86 gol, 44 asist üretti. Yıldız isim kariyerinde daha önce Lille, Angers ve Nice'te de top koşturdu.