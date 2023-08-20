TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.
Juventus'un 36 yaşındaki stoperi Leonardo Bonucci, kadrodan çıkarıldı.
Bu gelişme siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.
Ramos'tan yüksek maliyet nedeniyle vazgeçen yönetimin, daha önce de gündeme gelen Bonucci için girişimde bulanabileceği iddia edildi.
Leonardo Bonucci geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 26 maça çıktı.
36 yaşındaki stoper, 2 gollük bir performans sergiledi.
Bonucci'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.