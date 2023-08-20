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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı. Adı ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilendiği Sergio Ramos ile anılan siyah-beyazlılar, Juventus'un tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci'yi de gündemine almıştı. İtalyan yıldızdan Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıran bir haber geldi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 12:44
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi!

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi!

Juventus'un 36 yaşındaki stoperi Leonardo Bonucci, kadrodan çıkarıldı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi!

Bu gelişme siyah-beyazlı taraftarları da heyecanlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi!

Ramos'tan yüksek maliyet nedeniyle vazgeçen yönetimin, daha önce de gündeme gelen Bonucci için girişimde bulanabileceği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi!

Leonardo Bonucci geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 26 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'a Leonardo Bonucci müjdesi!

36 yaşındaki stoper, 2 gollük bir performans sergiledi.

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