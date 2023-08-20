Haberler Beşiktaş Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Son olarak Rashica ve Zaynutdinov'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan isimler arasında Nicolas Pepe de vardı. Arsenal'ın Fransız oyuncusu geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 17:44
Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Beşiktaş yaz transfer sezonunun sonlarına doğru kollarını sıvamıştı.

Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar hızını kesmeden yeni arayışlara devam etti.

Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Nicolas Pepe içinde girişimleri bulunan Kartal'a transfer haberi geldi.

Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun L'Equipe'te çalışan gazeteci Loic Tanzi'den derlediği habere göre, yıldız futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti.

Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Fildişili oyuncunun Arabistan'a gidiceği konuşuluyor.

Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Pepe'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.

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