Nicolas Pepe kararını verdi! Beşiktaş'a transfer olacak mı?

Beşiktaş yaz transfer sezonunun sonlarına doğru kollarını sıvamıştı.
Beşiktaş yaz transfer sezonunun sonlarına doğru kollarını sıvamıştı.
Ante Rebic, Alex Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlılar hızını kesmeden yeni arayışlara devam etti.
Nicolas Pepe içinde girişimleri bulunan Kartal'a transfer haberi geldi.
aspor.com.tr'den Mahmud Çaputlu'nun L'Equipe'te çalışan gazeteci Loic Tanzi'den derlediği habere göre, yıldız futbolcu Beşiktaş'ın teklifini reddetti.
Fildişili oyuncunun Arabistan'a gidiceği konuşuluyor.
Pepe'nin güncel piyasa değeri 18 milyon Euro.