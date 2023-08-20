Beşiktaş galibiyet peşinde! İşte Şenol Güneş'in Pendikspor maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam Pendikspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken Portekizli yıldız Gedson'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

DİNAMO KİEV ÖNCESİ MORAL

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede hiç mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı. Kartal, bu akşam taraftarının önünde ilk lig maçına çıkacak. Pendikspor'u ağırlayacak olan Beşiktaş, bu engeli de kayıpsız geçerek hem serisini devam ettirmek hem de ikide iki yaparak puanını 6'la çıkartarak; deplasmandaki Dinamo Kiev maçı öncesinde moral bulmak istiyor.

ABOU VARSA KORKMA

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar, performansıyla siyah-beyazlılardan tam not almayı başardı. Yeni sezona 5 maçta 3 golle başlayan 31 yaşındaki yıldız oyuncu, siyah- beyazlı formayı giydiği üç farklı dönemde de takıma büyük katkı sağladı. Beşiktaş'ta toplam 88 resmi müsabakada 6415 dakika sahada kalan Aboubakar, 51 gol ve 12 asistle skora her 102 dakikada bir katkı yapmayı başardı. Bu rakama en çok Porto'da 106 dakika ile yaklaşan Aboubakar, Portekiz ekibinde 125 karşılaşmada 58 gol ve 16 asist üretti.

GHEZZAL&COLLEY OYNAMIYOR

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ile Omar Colley, bu akşam Pendikspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve Şenol Güneş tarafından koşulara başlayacağı açıklanan Ghezzal, oğlu trafik kazası geçirmesi nedeniyle Fransa'ya gitmişti. Colley de omzundaki sakatlık gerekçesiyle sahada olamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain hazır olmadığı gerekçesiyle görev yapamayacak. Rashica'nın ise Güneş'in tercih etmesi halinde kadroda yer alması beklenmiyor.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Masuaku, Amir, Onur, Salih, Gedson, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor: Rassoul, Welinton, Tzavellas, Sequeira, Vukovic, Gökcan, A. Osman, Halil, Görkem, Thuram.