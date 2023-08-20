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Beşiktaş'ta sıra iç transferde! İşte 2 yerli yıldızın istedikleri imza parası

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta dış transfer kadar iç transferde de hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar Salih Uçan ve Cenk Tosun'un sözleşmesini uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor. İki oyuncunun da kulüpten talepleri belli oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta sıra iç transferde! İşte 2 yerli yıldızın istedikleri imza parası

Dış transferde Rebic, Onana, Amartey, Emrecan Bulut, Chamberlain, Rashica ve Zaynutdinov'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta sıra iç transfere geldi.

Siyah-beyazlılar, Mert Günok ve Necip Uysal'la sözleşme yenilerken Salih Uçan ve Cenk Tosun'un mukavelesinin uzatılması için görüşmeler sürüyor.

SALİH 40 MİLYON TL İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; yıllık 8.5 milyon TL ücret alan Salih Uçan'ın 40 milyon TL civarında beklentisi var. Yaz transfer döneminde Sassuolo ve Genoa'nın ilgilendiği milli futbolcuya yapılan ilk teklif 18 milyon TL olmuştu ancak yönetimin bu rakamı yukarı çıkaracağı kaydedildi.

CENK'İN BEKLENTİSİ...

Geçtiğimiz sezon attığı gollerle Beşiktaş'ı sırtlayan ve opsiyonu devreye giren Cenk Tosun'un yıllık kazancı otomatik olarak 10 milyon TL'den 18 milyon TL'ye yükselmişti. 32 yaşındaki milli yıldız, nisan ayında siyah-beyazlı idarecilerle yaptığı görüşmede 1.5 milyon Euro üzerinden bir anlaşma sağladı. Tecrübeli golcünün şu anki beklentisi de yine bu rakamın karşılığını almak.

Yönetim, yeni haftada hem Salih hem Cenk ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.

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