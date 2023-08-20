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Beşiktaş'ta Salih Uçan Pendikspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah beyazlılarda Salih Uçan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:18
Beşiktaş'ta Salih Uçan Pendikspor maçının ardından konuştu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş sahasında Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından siyah beyazlılarda Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

İŞTE SALİH UÇAN'IN AÇIKLAMALARI:

Üzücü! Hayal kırıklığı! Yazık! İnanın hangi takıma karşı oynarsanız oynayın, 1-0 her zaman tehlikelidir. Direğe çarpar, dize çarpar, ele çarpar, şanssızlık olur ve berabere biter. O yüzden 2. golü bulman gerekiyor. Taraftarımızın önünde bu tarz maçları hemen 1-0, 2-0 götürmek gerekiyor. Götüremeyince böyle üzülüyorsunuz. Üzüldük. Kötü oldu. Canımız sıkıldı. Şampiyonluğa giden yolda evimizde bu tarz puan kaybetmememiz gerekiyor. Ligin daha 2. haftasındayız ama sezon sonunda bu tarz maçları çok daha üzücü oluyor. Aynı geçen sene Alanya'da olduğu gibi, daha 2. haftada 3-0'dan 3-3 olmuştu. Unutacağız, devam edeceğiz, takılı kalmayacağız. Telafi edip önümüze bakacağız.

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