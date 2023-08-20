Beşiktaş'ta Omar Colley Pendikspor beraberliğinin ardından konuştu: Pes etmeyeceğiz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Pendikspor'la uzatma anlarında penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların maçtaki golünü kaydeden Omar Colley, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE COLLEY'İN SÖZLERİ:

Futbol böyledir, fırsatlar varken gol atmamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Çok fırsat geçti ama gole çeviremedik. Rakibimiz 1 fırsattan gol attı. Genel olarak daha iyi oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda belki biraz yorgunluk etkisi vardı, atıp bitirmek gerekiyordu ama golümüz VAR'dan döndü. Futbol böyledir, başımızı eğmeyeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz.