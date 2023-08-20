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Beşiktaş'ta Omar Colley Pendikspor beraberliğinin ardından konuştu: Pes etmeyeceğiz

Beşiktaş'ın stoperi Omar Colley, takımının Pendikspor'la berabere kaldığı maçın ardından konuştu. "Colley, fırsatlar varken gol atmamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Futbol böyledir, başımızı eğmeyeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 00:18
Beşiktaş'ta Omar Colley Pendikspor beraberliğinin ardından konuştu: Pes etmeyeceğiz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında evinde Pendikspor'la uzatma anlarında penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların maçtaki golünü kaydeden Omar Colley, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE COLLEY'İN SÖZLERİ:

Futbol böyledir, fırsatlar varken gol atmamız gerekiyordu. Bunu yapamadık. Çok fırsat geçti ama gole çeviremedik. Rakibimiz 1 fırsattan gol attı. Genel olarak daha iyi oynamamız gerekiyordu. İkinci yarıda belki biraz yorgunluk etkisi vardı, atıp bitirmek gerekiyordu ama golümüz VAR'dan döndü. Futbol böyledir, başımızı eğmeyeceğiz. Taraftarımızdan özür diliyoruz.

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