Beşiktaş Pendikspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligin 2. haftasında Beşiktaş, Pendikspor'u konuk ediyor.

Şenol Güneş'in öğrencileri rakibini mağlup ederek ligde 2'de 2 yapmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar

Pendikspor: Erdem, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Sequeira, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Emeka Eze, Diaby

BEŞİKTAŞ - PENDİKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Pendikspor maçı saat 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

20 MAÇTIR YENİLMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda çıktığı son 20 mücadelede mağlup olmadı. Son yenilgisini geçen sezonun 23. haftasında 1-0'lık skorla Sivasspor karşısında yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra Süper Lig ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çıktığı 20 maçta 17 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.