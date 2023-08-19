Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılara son olarak bir süredir gündemde yer alan Anderson Talisca ile ilgili sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 19:57
TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Avrupa ve lig serüvenine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Kadrosunu önemli isimlerle dolduran siyah-beyazlı ekip bir takviye daha yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Kurmaylar hücum hattını kuvvetlendirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Beşiktaş'ın transferdeki önceliği ise Anderson Talisca.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta oynadığı dönem boyunca gösteriği performans ile taraftarın sevgisini kazanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Taraftarın özellikle transferini istediği Brezilyalı yıldız için yönetim geçtiğimiz günlerde harekete geçti.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Teknik direktör Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında taraftarları heyecanlandırmıştı.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Güneş, "Talisca'yla ben de konuştum.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

O da gelmek istediğini ve özlediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Talisca konusunda benim söylediğimde yanlışlık yok.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

'Talisca sizi özledim' dedi. Ben de o zaman gel dedim.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Ancak istekler ve gerçekler başka. Bildiğim kadarıyla yönetimimiz başvurdu.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Onlar da vermeyi düşünmüyor ama yarın ne olur bilemeyiz tabi." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Bunun üzerine taraftarlar sosyal medyadan yönetime çağrıda bulunarak Talisca'yı takımda görmek istediklerini belirttiler.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Suudi Arabistan basını ise flaş bir haber geçti.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'ın derlediği haberde Al-Nassr, Talisca'nın kiralık olarak Beşiktaş'a gidişini onayladığı yazıldı.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Ayrıca Beşiktaş'a zorluk çıkarmayacak seviyede bir bonservis bedeli de eklenebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Bunun üzerine yönetim, Talisca harekatını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Kurmaylar, Al-Nassr ile Talisca'nın transferini noktalamak için bir araya gelecek.

TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

2016-2018 yılları arasında Benfica'dan Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı.

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