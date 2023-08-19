TRANSFER HABERİ | Yolu dört gözle bekleniyordu! Beşiktaş'a Anderson Talisca'dan sevindiren haber

Avrupa ve lig serüvenine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Avrupa ve lig serüvenine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Kadrosunu önemli isimlerle dolduran siyah-beyazlı ekip bir takviye daha yapmak istiyor.
Kurmaylar hücum hattını kuvvetlendirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Beşiktaş'ın transferdeki önceliği ise Anderson Talisca.
Yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta oynadığı dönem boyunca gösteriği performans ile taraftarın sevgisini kazanmıştı.
Taraftarın özellikle transferini istediği Brezilyalı yıldız için yönetim geçtiğimiz günlerde harekete geçti.
Teknik direktör Şenol Güneş, yaptığı basın toplantısında taraftarları heyecanlandırmıştı.
Güneş, "Talisca'yla ben de konuştum.
O da gelmek istediğini ve özlediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil.
'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi.
Talisca konusunda benim söylediğimde yanlışlık yok.
'Talisca sizi özledim' dedi. Ben de o zaman gel dedim.
Ancak istekler ve gerçekler başka. Bildiğim kadarıyla yönetimimiz başvurdu.
Onlar da vermeyi düşünmüyor ama yarın ne olur bilemeyiz tabi." ifadelerini kullanmıştı.
Bunun üzerine taraftarlar sosyal medyadan yönetime çağrıda bulunarak Talisca'yı takımda görmek istediklerini belirttiler.
Suudi Arabistan basını ise flaş bir haber geçti.
aspor.com.tr editörlerinden Ali Genç'ın derlediği haberde Al-Nassr, Talisca'nın kiralık olarak Beşiktaş'a gidişini onayladığı yazıldı.
Ayrıca Beşiktaş'a zorluk çıkarmayacak seviyede bir bonservis bedeli de eklenebileceği ifade edildi.
Bunun üzerine yönetim, Talisca harekatını hızlandırdı.
Kurmaylar, Al-Nassr ile Talisca'nın transferini noktalamak için bir araya gelecek.
2016-2018 yılları arasında Benfica'dan Beşiktaş'a kiralanan Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 80 maçta 37 gol attı ve 14 asist yaptı.