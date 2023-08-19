Haberler Beşiktaş Luce korkuyor!

Luce korkuyor!

Siyah-beyazlıların Konferans Ligi play-off turundaki rakibi D. Kiev’in hocası Lucescu, “Beşiktaş ile oynamak memnuniyet verici ama zorlu bir maç olacak” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Luce korkuyor!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlılar, Aris'i penaltılar sonrası eleyen Dinamo Kiev ile karşılaşacak. İlk maç 24 Ağustos'ta Bükreş'te, ikincisi ise 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Zorlu karşılaşmanın oynanacağı stadyum belli olurken, geçen sezon F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakan Dinamo Kiev'in teknik direktörü Lucescu ise kura hakkında açıklama yaptı. Beşiktaş'la eşleşmekten dolayı mutlu olduğu anlatan Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı "Beşiktaş ile Giulesti Stadyumu'nda oynuyoruz, bu bir memnuniyet" dedi. Romanya'nın başkenti Bükreş'te Beşiktaş'la karşılaşacak Kiev'in hocası Lucescu, "Zorlu bir maç bekliyoruz. Eminim ki stadın yarısı taraftarlarla dolacak. Çünkü çok yakınlar ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

24 AĞUSTOS'ta Bükreş'teki Giuleşti Stadı'nda TSİ 20.00'de Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadelede İngiliz hakem Darren England düdük çalacak. England'ın yardımcılıklarını Simon Bennett ve Daniel Robathan üstlenecek.

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