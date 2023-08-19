BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kartal'ın yeni gözdesi belli oldu... Kolombiyalı stoper için ilk temas

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak kadrosuna Milot Rashica'yı dahil eden siyah-beyazlılarda gözler stoper transferine çevrildi.

Yönetim, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez için çalışmalara başladı.

Takvim'in haberine göre; Tottenham ile temasa geçen Beşiktaş, transferin şartlarını masaya yatırdı. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği transferi bir an önce sonuçlandırmak istiyor. Amartey ve Colley'den memnun olmayan Güneş, Sanchez'in kadroya katılmasını bekliyor.

298 MAÇA ÇIKTI

2017 yılından beri Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez, kariyerinde forma giydiği 298 maçta 13 gol, 3 asist yaptı. Kariyerine daha önce Ajax ve Atletico Nacional takımlarında da oynayan Sanchez, 54 kez Kolombiya Milli Takımı formasını terletti.