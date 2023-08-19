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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, elde ettiği istatistikle Porto kariyerini geçmeyi başardı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 10:56 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 11:14
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı

Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü karşısında beraberlik golünü kaydederek Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde play-off vizesi almasında önemli pay sahibi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı

Yeni sezona da 5 maçta 3 golle başlayan Kamerunlu futbolcu, siyahbeyazlı formayı giydiği üç farklı dönemde de takıma büyük katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı

Sabah'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta toplam 88 resmi müsabakada 6415 dakika sahada kalırken 51 gol ve 12 asistle skora her 102 dakikada bir katkı yaptı. Bu rakama en çok Porto'da 106 dakika ile yaklaşan Aboubakar, Portekiz ekibinde 125 karşılaşmada 58 gol ve 16 asist üretti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı

31 yaşındaki tecrübeli futbolcu; Valenciennes, Lorient ve Al-Nassr'da ise bu performansının çok gerisinde kaldı. Skora katkısı Valenciennes'de 191, Al-Nassr'da 148, Lorient'te ise 125 dakikada bir olarak gerçekleşti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı

Cenk Tosun ile birlikte daha skorer bir kimliğine bürünen Aboubakar'ın, sakatlığını atlatan ekürisinin sahalara dönmesiyle birlikte mevcut istatistiklerinin üzerine çıkması oldukça yüksek bir ihtimal.

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