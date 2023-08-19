BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı

Sabah'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta toplam 88 resmi müsabakada 6415 dakika sahada kalırken 51 gol ve 12 asistle skora her 102 dakikada bir katkı yaptı. Bu rakama en çok Porto'da 106 dakika ile yaklaşan Aboubakar, Portekiz ekibinde 125 karşılaşmada 58 gol ve 16 asist üretti.