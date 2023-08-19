BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Aboubakar alev aldı! Rakamlarda zirve yaptı

Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü karşısında beraberlik golünü kaydederek Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde play-off vizesi almasında önemli pay sahibi oldu.
Vincent Aboubakar, Neftçi Bakü karşısında beraberlik golünü kaydederek Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde play-off vizesi almasında önemli pay sahibi oldu.
Yeni sezona da 5 maçta 3 golle başlayan Kamerunlu futbolcu, siyahbeyazlı formayı giydiği üç farklı dönemde de takıma büyük katkı sağladı.
Sabah'ta yer alan habere göre yıldız oyuncu, Beşiktaş'ta toplam 88 resmi müsabakada 6415 dakika sahada kalırken 51 gol ve 12 asistle skora her 102 dakikada bir katkı yaptı. Bu rakama en çok Porto'da 106 dakika ile yaklaşan Aboubakar, Portekiz ekibinde 125 karşılaşmada 58 gol ve 16 asist üretti.
31 yaşındaki tecrübeli futbolcu; Valenciennes, Lorient ve Al-Nassr'da ise bu performansının çok gerisinde kaldı. Skora katkısı Valenciennes'de 191, Al-Nassr'da 148, Lorient'te ise 125 dakikada bir olarak gerçekleşti.
Cenk Tosun ile birlikte daha skorer bir kimliğine bürünen Aboubakar'ın, sakatlığını atlatan ekürisinin sahalara dönmesiyle birlikte mevcut istatistiklerinin üzerine çıkması oldukça yüksek bir ihtimal.