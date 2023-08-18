Uçmaya devam

Siyah - beyazlılar yoluna emin adımlarla devam ediyor. Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanşında, sahasında Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek adını playoff turuna yazdırdı. Beşiktaş maça yedek ağırlıklı bir kadroyla başladı. İlk yarıda Gedson ve Muleka ile net pozisyonları değerlendiremeyen siyah-beyazlılar, Emin Makhmudov'un golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti. Beşiktaş ikinci yarıya Aboubakar, Masuaku ve Amir'i alarak başladı.

İLK MAÇ 24 AĞUSTOS'TA ROMANYA'DA

Bu isimlerin girmesiyle oyundaki üstünlüğü tamamen ele geçiren siyah-beyazlılar, 57'de Aboubakar'ın nefis vuruşuyla önce beraberliği yakaladı. Ardından 71'de Muleka'nın golüyle galibiyete uzanan Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi; dün akşam Aris'i penaltılar sonrasında 6-5'lik skorla eleyen Lucescu'nun takımı Dinamo Kiev oldu. İlk maç 24 Ağustos'ta deplasmanda (Romanya), rövanş ise 31 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

"DAHA İYİ OYNAMALIYIZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Neftçi Bakü galibiyetinin önemli olduğunu ama gereken dersleri de çıkaracaklarını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, "Geçmişte ne yaptığımız önemli değil, yapılanlardan ders çıkarıp geleceğe bakacağız. Hatta geleceği de düşünürken bugünü yaşayacağız. Daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz, daha iyi olacağız. Play-off turunda rakibimiz Dinamo Kiev oldu. Başında da Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan bir teknik adam Lucescu var. Zor bir maç olacak, bizi tanıyorlar. Bizden beklenen play-off'u geçip, gruplara kalmak istiyoruz" diye konuştu.

4 OYUNCU İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Netfçi Bakü'yü konuk ettiği karşılaşmada 4 isim bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı. Güneş, Rebic ve Onana ile altyapı patentli futbolcular Demir Ege Tıknaz ile Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de görevlendirdi. Rebic, Onana, Demir Ege ve Semih, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk 11'de ilk kez görev yaptılar.

GÜNEŞ'TEN 6 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktörü Güneş, Karagümrük maçının 11'inden 6 değişikliğe giderek Neftçi Bakü karşısında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Onur ve Aboubakar'ın yerine; Amartey, Umut, Demir Ege Tıknaz, Onana, Rebic ve Semih Kılıçsoy'u ilk 11'de görevlendirdi.

TARAFTARLARI SELAMLADILAR

Beşiktaş'ın yeni transferleri Chamberlain ve Rashica, Neftçi Bakü maçı öncesi sahaya çıkarak siyah-beyazlı tribünleri selamladılar. Sahaya ilk Rashica çıktı. Tribünlere üçlü çektiren Kosovalı, daha sonra Kartal pençesi pozu verdi. Ardından Chamberlain de sahaya girerek siyah- beyazlı tribünleri selamladı.