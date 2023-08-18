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Samsunspor Umut'a talip

Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'a, Samsunspor talip oldu. 48 kez Beşiktaş formasını giyen Umut'un 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Güneş, "Umut Meraş'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz" demişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Samsunspor Umut'a talip
Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'a, Samsunspor talip oldu. 48 kez Beşiktaş formasını giyen Umut'un 1 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Teknik direktör Güneş, "Umut Meraş'ı da bırakmayı düşünmüyorum. Gitmesini istemiyorum. Gitmek isterse o zaman değerlendiririz" demişti.
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