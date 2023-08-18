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Milot Rashica Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Pendikspor'la karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlıların son idmanına yeni transfer Milot Rashica da katıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 15:01
Milot Rashica Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Ağustos Pazar günü Pendikspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Neftçi ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışmalarıyla tamamladı.

Siyah-beyazlıların yeni transferi Milot Rashica, takımla beraber ilk idmanına çıktı.

Beşiktaş, Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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