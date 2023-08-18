İş birliği protokolü

Beşiktaş ile Neftçi Bakü iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre; dostluk maçları, tesis kullanımı, teknik direktörler arası diyalog, oyuncuların iki takımda da oynama hakkı, pazarlama ve sponsorluk, lisanslı ürün satışı, bilet hakkı, futbol okulları ve altyapı kardeşliği gibi konular var.
Beşiktaş ile Neftçi Bakü iş birliği protokolü imzaladı. Protokole göre; dostluk maçları, tesis kullanımı, teknik direktörler arası diyalog, oyuncuların iki takımda da oynama hakkı, pazarlama ve sponsorluk, lisanslı ürün satışı, bilet hakkı, futbol okulları ve altyapı kardeşliği gibi konular var.