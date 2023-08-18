Hepimiz seninleyiz Ghezzal

Kamerunlu yıldız, çocuğu kaza geçiren Ghezzal için “Çok önemli bir karakter. Hayat zor anlar yaşatıyor herkese. Onların yanında mutlaka insanlar olmalı. Takım olarak biz de onun yanındayız, bunu hissettirmemiz gerekiyor. Geri dönecek ve tüm sorunlar çözülecek” yorumunu yaptı.
Beşiktaş takımı, oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçiren Rachid Ghezzal'ı unutmadı. Siyah-beyazlı oyuncular, Aboubakar'ın attığı beraberlik golü sonrası Fransa'ya giden Cezayirli yıldız için ''Hepimiz seninleyiz Rachid Ghezzal, desteğimiz seninle'' yazılı bir tişört açtı. Bu davranış, tribünlerden de büyük alkış aldı.