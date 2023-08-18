BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Koray Günter için devrede!

Kadrosunu son olarak Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain ile güçlendiren Beşiktaş, transferde durmuyor.
Kadrosunu son olarak Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain ile güçlendiren Beşiktaş, transferde durmuyor.
Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, hedefini belirledi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgilere göre Kara Kartal, Hellas Verona forması giyen 29 yaşındaki stoper Koray Günter için görüşmelere başladı.
Tecrübeli futbolcu, bir dönem Dortmund ve Galatasaray'da da forma giymişti.