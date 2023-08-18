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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Koray Günter için devrede!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray'ın eski futbolcusu Koray Günter için görüşmelere başladı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 12:40
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Koray Günter için devrede!

Kadrosunu son olarak Rashica ve Alex Oxlade-Chamberlain ile güçlendiren Beşiktaş, transferde durmuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Koray Günter için devrede!

Savunma hattına takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, hedefini belirledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Koray Günter için devrede!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın paylaştığı bilgilere göre Kara Kartal, Hellas Verona forması giyen 29 yaşındaki stoper Koray Günter için görüşmelere başladı.

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