UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon 3 temsilcimiz boy gösteriyor.
UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon 3 temsilcimiz boy gösteriyor.
Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe, elemeleri geçerek gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalmasının ardından gözler diğer temsilcilerimize çevrilmiş durumda.
Adana Demirspor 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Osijek'e konuk olacak.
Fenerbahçe sahasında Maribor'u 3-1'le geçti. Beşiktaş da deplasmanda 3-1 kazanarak avantajı yakaladı.
3 temsilcimiz, rövanşlardan da galibiyetle ayrılıp ülke puanını artırmak istiyor.
İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM...
10- TÜRKİYE: 29.350
11- AVUSTURYA: 28.500
12. İSVİÇRE: 28.475
13- SIRBİSTAN: 26.375
14- NORVEÇ: 25.250
15-İSRAİL: 24.625