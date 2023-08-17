Haberler Beşiktaş UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

Avrupa'daki temsilcilerimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off'a kalmasının ardından gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de rakiplerini elemesi ülke puanımız açısından büyük önem taşıyor. Peki maçlar öncesinde kaçıncı sıradayız? İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 11:41
UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

Adana Demirspor 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Osijek'e konuk olacak.

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

Fenerbahçe sahasında Maribor'u 3-1'le geçti. Beşiktaş da deplasmanda 3-1 kazanarak avantajı yakaladı.

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

3 temsilcimiz, rövanşlardan da galibiyetle ayrılıp ülke puanını artırmak istiyor.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM...

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

1- İNGİLTERE: 86.928

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

2- İSPANYA: 73.427

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

3- İTALYA: 69.284

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

4- ALMANYA: 67.267

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

5- HOLLANDA: 52.200

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

6- FRANSA: 50.581

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

7- PORTEKİZ: 45.816

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

8- BELÇİKA: 35.600

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

9- İSKOÇYA: 30.250

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

10- TÜRKİYE: 29.350

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

11- AVUSTURYA: 28.500

UEFA ÜLKE PUANI - Türkiye'nin UEFA ülke puanı kaç? Adana Demirspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçları öncesinde kaçıncı sıradayız?

12. İSVİÇRE: 28.475

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