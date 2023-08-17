TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Filip Kostic yarışı!

Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, Juventus'un yıldız futbolcusu Filip Kostic'e kanca attı.
Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, Juventus'un yıldız futbolcusu Filip Kostic'e kanca attı.
Karadeniz Gazete'nin haberine göre; İtalyan ekibinden ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'in iki devinin devrede olduğu iddia edildi.
BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Transferin gözdesi konumundaki Filip Kostic'e Avrupa'dan ciddi talipler bulunuyor.
SPORT 1 sitesi; Yıldız oyuncunun İngiliz ve Alman kulüpleri tarafından takip edildiğini belirtti.
Juventus'taki sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Kostic, geçen sezon Serie A'da 37 maçta 3 gol ve 8 asistlik katkı verdi.