Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Filip Kostic yarışı!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Filip Kostic yarışı!

Son dakika spor haberi: Transferde hız kazanan Beşiktaş ve Trabzonspor, üst üste hamlelerle kadrolarını güçlendiriyor. Arayışlarına son sürat devam eden iki kulüp, transferde karşı karşıya geldi. Juventus'tan ayrılacağı iddia edilen Filip Kostic'e Beşiktaş ve Trabzonspor talip oldu. Peki transferde son durum ne? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 13:43
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Filip Kostic yarışı!

Kanat transferi yapmak isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, Juventus'un yıldız futbolcusu Filip Kostic'e kanca attı.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Filip Kostic yarışı!

Karadeniz Gazete'nin haberine göre; İtalyan ekibinden ayrılması gündemde olan 30 yaşındaki oyuncu için Süper Lig'in iki devinin devrede olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Filip Kostic yarışı!

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR!
Transferin gözdesi konumundaki Filip Kostic'e Avrupa'dan ciddi talipler bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Filip Kostic yarışı!

SPORT 1 sitesi; Yıldız oyuncunun İngiliz ve Alman kulüpleri tarafından takip edildiğini belirtti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Filip Kostic yarışı!

Juventus'taki sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan Kostic, geçen sezon Serie A'da 37 maçta 3 gol ve 8 asistlik katkı verdi.

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