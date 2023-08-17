Söyüncü ‘Git’ dedi

Daniel Amartey bugünkü maç için "Disiplinli bir oyun oynayıp galip gelmeye çalışacağız" dedi. Tecrübeli stoper transferinden önce Çağlar Söyüncü ve Rachid Ghezzal ile konuştuğunu belirtti. Amartey, "Çağlar ile gelmeden önce konuştum. Kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi bana. Buraya gelmenin iyi bir karar olacağını söyledi. Üzerimden kulüp hakkında olumlu etkiler bıraktı" ifadelerini kullandı.
Daniel Amartey bugünkü maç için "Disiplinli bir oyun oynayıp galip gelmeye çalışacağız" dedi. Tecrübeli stoper transferinden önce Çağlar Söyüncü ve Rachid Ghezzal ile konuştuğunu belirtti. Amartey, "Çağlar ile gelmeden önce konuştum. Kulüple ilgili çok güzel şeyler söyledi bana. Buraya gelmenin iyi bir karar olacağını söyledi. Üzerimden kulüp hakkında olumlu etkiler bıraktı" ifadelerini kullandı.