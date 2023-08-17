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Sıra Talisca'da

İddialara göre sambacı ile 6 milyon euro garanti ücrete el sıkışıldı. Al Nassr’a da 15 milyon euro önerildi. Araplar kapıyı 22’den açtı ama indirim yaptı. Şimdi arada az bir fark kaldı. Gözler artık Talisca’da...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Sıra Talisca'da
Siyah beyazlı takımla ilgili flaş bir iddia da yine Anderson Talisca için geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in 'Görüştüm, gelmek istiyor' dediği Brezilyalı oyuncu ile her konuda anlaşma sağlandığı, kulübü ile pazarlıkların son aşamada olduğu kaydedildi. İddiaya göre yönetim, 29 yaşındaki sambacıyla yıllık 6 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro bonus şeklinde el sıkıştı. Bunun ardından Al Nassr ile de görüşmeler sıklaştı. Beşiktaş'ın Arabistan ekibine de 15 milyon euro bonservis teklif ettiği ancak Nassr yönetiminin 22 milyon euro'dan kapıyı açıp indirim yaptığı ileri sürüldü. Son gelen haberlerde ise taraftarın istekleri arasında az bir fark kaldığı 16.5 - 17 milyon gibi bir rakama transferin tamamlanacağı konuşuluyor. Talisca'nın da kulübüne gitmek istediğini söyleyerek baskı yaptığı ifade ediliyor. Şartları iyice zorlayan Beşiktaş'ın Talisca'yı da yakın zamanda açıklaması sürpriz olmayabilir... Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 1.90 boyundaki ofansif orta sahanın 2026'ya kadar sözleşmesi var.
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