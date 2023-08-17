Haberler Beşiktaş Ramos bilmecesi!

Ramos bilmecesi!

Flaş bir şekilde adı Beşiktaş'la anılmaya başlanan Sergio Ramos konusunda da yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Buna göre siyah beyazlıların İspanyol savunmacıyı da bitme aşamasına getirdiği ve Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıktığı belirtildi. Şu an boşta olan 37 yaşındaki Ramos'un da siyah beyazlılara 'evet' demek üzere olduğu kaydedildi. Şenol Güneş de oyuncunun durumuyla ilgili "Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi" diyerek açık kapı bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Ramos bilmecesi!
Flaş bir şekilde adı Beşiktaş'la anılmaya başlanan Sergio Ramos konusunda da yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Buna göre siyah beyazlıların İspanyol savunmacıyı da bitme aşamasına getirdiği ve Galatasaray'ın teklifinin üzerine çıktığı belirtildi. Şu an boşta olan 37 yaşındaki Ramos'un da siyah beyazlılara 'evet' demek üzere olduğu kaydedildi. Şenol Güneş de oyuncunun durumuyla ilgili "Kendisini ispatlamış bir oyuncu. Daha önce bize Pepe de geldi" diyerek açık kapı bıraktı.
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