Kosova Kartalı

Beşiktaş'ın 'Şafak operasyonu' olarak lanse edip İstanbul'a getirdiği Milot Rashica Kartal oldu. Dün sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 yıllık imza attı. Bu transfer için İngiliz ekibi Norwich'e 5 milyon 250 bin euro ödeyecek olan Beşiktaş Kosovalı futbolcuda ezeli rakibi G.Saray'a da büyük çalım attı. Siyah beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından Ali Cabbar şarkısını çalarak sarı kırmızılı kulübe göndermede bulundu. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş, Rashica için övgü dolu ifadeler kullandı.

ULUSAL SEMBOLÜMÜZ KARTAL

Beşiktai'a transfer olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Rashica, "Kartal, ulusal sembolümüz. Gollerimi kartal işareti yaparak kutluyorum. Beşiktaş'la görüşmeye başladığımız andan itibaren bana saygı duyduklarını hissettim. Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Kulübün bana sunduğu plan iyiydi. Stadın atmosferini biliyorum çok iyiydi. Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Onları mutluk etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

11 NUMARAYI GİYECEK

Beşiktaş, dün saat 19.03'te resmi olarak Rashica'yı açıkladı. "İstanbul boğazının en güzel yerinde huzur içinde" ifadesi kullanılan videoda Rashica'nın 11 numaralı formayı giydiği görüldü.

"AİLEYE HOŞ GELDİN KRAL"

Rashica transferi Beşiktaşlı taraftarlarda büyük coşkuy neden oldu. Siyah beyazlılar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda oyuncuya tam destek verdi. İşte o yorumlardan bazıları: "Rashica'yı Galatasaray'ın elinden kapmış olmak esktra bir haz", "Büyük transfer, çok iş yapar. Aileye hoş geldin kral", "Çok yönlü bir oyuncu. Nereye koysan iş yapar".