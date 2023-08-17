Haberler Beşiktaş Kosova Kartalı

Kosova Kartalı

Beşiktaş’ın ‘Şafak operasyonu’yla getirip Galatasaray’a çalım attığı kanat oyuncusu 4 yıllık sözleşme imzaladı. Güneş de Rashica’ya övgüler yağdırdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 06:50
Kosova Kartalı

Beşiktaş'ın 'Şafak operasyonu' olarak lanse edip İstanbul'a getirdiği Milot Rashica Kartal oldu. Dün sağlık kontrolünden geçirilen 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 yıllık imza attı. Bu transfer için İngiliz ekibi Norwich'e 5 milyon 250 bin euro ödeyecek olan Beşiktaş Kosovalı futbolcuda ezeli rakibi G.Saray'a da büyük çalım attı. Siyah beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından Ali Cabbar şarkısını çalarak sarı kırmızılı kulübe göndermede bulundu. Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş, Rashica için övgü dolu ifadeler kullandı.

ULUSAL SEMBOLÜMÜZ KARTAL

Beşiktai'a transfer olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Rashica, "Kartal, ulusal sembolümüz. Gollerimi kartal işareti yaparak kutluyorum. Beşiktaş'la görüşmeye başladığımız andan itibaren bana saygı duyduklarını hissettim. Türkiye'ye döndüğüm için mutluyum. Kulübün bana sunduğu plan iyiydi. Stadın atmosferini biliyorum çok iyiydi. Taraftarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Onları mutluk etmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

11 NUMARAYI GİYECEK

Beşiktaş, dün saat 19.03'te resmi olarak Rashica'yı açıkladı. "İstanbul boğazının en güzel yerinde huzur içinde" ifadesi kullanılan videoda Rashica'nın 11 numaralı formayı giydiği görüldü.

"AİLEYE HOŞ GELDİN KRAL"

Rashica transferi Beşiktaşlı taraftarlarda büyük coşkuy neden oldu. Siyah beyazlılar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda oyuncuya tam destek verdi. İşte o yorumlardan bazıları: "Rashica'yı Galatasaray'ın elinden kapmış olmak esktra bir haz", "Büyük transfer, çok iş yapar. Aileye hoş geldin kral", "Çok yönlü bir oyuncu. Nereye koysan iş yapar".

DİĞER
Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur paylaşımlara doyamadı! "Bunu yapmazsam içimde kalırdı" Sosyal medyada alay konusu oldu
17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçti! 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi kaç şiddetindeydi, kaç kişi öldü? İşte kare kare deprem felaketi...
Ziyech'in sözleşme detayları ortaya çıktı
Yönetim bombayı patlatıyor! F.Bahçe'ye Tangocu kanat
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal play-off aşkına! İşte ilk 11
Beşiktaş Rashica'yı resmen duyurdu!
Deprem son dakika 17 Ağustos 2023
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Ağustos)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süpersin Manchester City! Süpersin Manchester City! 01:35
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:26
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:23
Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! Beşiktaş'ın Rashica paylaşımına G.Saray'dan flaş cevap! 00:22
Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! Şenol Güneş'ten flaş transfer açıklaması! 23:25
Ziyech G.Saray için geliyor! Ziyech G.Saray için geliyor! 23:25
Daha Eski
G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! G.Saray ayrılığı resmen duyurdu! 23:25
F.Bahçe'den De Gea bombası! 3 yıllık sözleşme F.Bahçe'den De Gea bombası! 3 yıllık sözleşme 23:25
Beşiktaş Rashica'yı resmen duyurdu! Beşiktaş Rashica'yı resmen duyurdu! 23:25
İsmail Kartal: Bu maçın hikayesi farklı olacak İsmail Kartal: Bu maçın hikayesi farklı olacak 23:25
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 23:25
UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! UEFA Süper Kupa Manchester City'nin! 00:11