Geçmiş olsun Ghezzal!

Beşiktaş'ın yıldız ismi Rachid Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçidi. Cezayirli futbolcunun ailesinin durumunun hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.
Beşiktaş'ınyıldız ismi Rachid Ghezzal'ın ailesi trafik kazası geçidi. Cezayirli futbolcunun ailesinin durumunun hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada "Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" denildi.