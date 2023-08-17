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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Neftçi Bakü maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 20:21 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 20:27
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten Neftçi Bakü maçı öncesi dikkat çeken sözler!

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımını evinde konuk edecek.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 3-1 kazanmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Deplasmanda 3-1 kazanmak önemliydi ama yeterli değil. Bu maçın sonunda her şey belli olacak. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor.

Üst üste 6 maç oynayacağız. Oyuncularımızın hazır olması gerekiyor. Oynayanların da durumunu görmek istiyoruz. Maçı kazanmak istiyoruz. Oyun ve skor üstünlüğünü almak için çalışacağız

Kazanıp turu geçmek istiyoruz.

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