Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz şoku! Oyuna devam edemediler

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Neftçi Bakü'yü konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 2-1 mağlup ederek play-off turuna yükseldi ve Dinamo Kiev'le eşleşti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında siyah-beyazlılar, arka arkaya iki sakatlık şokuyla sarsıldı.

Maça ilk 11'de başlayan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Mücadelenin ikinci yarısında rakibine baskı yaptığı sırada ayağını ters basan genç oyuncu kenara değişiklik işareti yaptı. Oyuna devam edemeyen Semih'in yerine oyuna 49'uncu dakikada Onur Bulut dahil oldu.

Semih Kılıçsoy'un ardından 77. dakikada bu kez Demir Ege Tıknaz, sakatlık nedeniyle maçı yarıda bıraktı. Yerine giren isim Salih Uçan oldu.