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Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov İstanbul'a geldi!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar CSKA Moskova'nın Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zaynutdinov ile anlaştı. Orta sahada forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a geldi. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 00:17 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 Cuma 00:43
Beşiktaş'ın yeni transferi Bakhtiyor Zaynutdinov İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Alex Oxlade-Chamberlain ve Milot Rashica'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılar, CSKA Moskova'da forma giyen Bakhtiyor Zaynutdinov ile de prensipte anlaştı.

25 yaşındaki Kazak orta saha, İstanbul'a geldi.

BAKHTIYOR ZAYNUTDINOV KİMDİR?

Bakhtiyor Zaynutdinov, orta sahanın merkezi, sol kanat, sol bek ve stoper gibi farklı pozisyonlarda görev yapabiliyor. 2020 yılında CSKA Moskova'ya transfer olan Zaynutdinov, geçen sezon Rus ekibinde 27 maçta görev alırken, 1 gol, 2 asistlik katkı yaptı. Kazak oyuncu futbol kariyerinde daha önce Rostov, Astana ve Taraz takımlarının başarısı için ter döktü. 1.85 boyundaki oyuncunun profesyonel kariyerinde toplam 173 maçta 23 gol ve 15 de asisti bulunuyor.

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