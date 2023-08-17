BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş ile Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak. Müsabaka TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ NEFTÇİ BAKÜ MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Semih, Rebic, Muleka

Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Salef, Ozobic, Makhmudov, Jaber, Lebon, Shinyashiki, Olanare

TEK EKSİK GHEZZAL

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Neftçi karşısında görev yapamayacak. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde bu sezon ilk kez forma giyecek. Kart cezasını tamamlayan Arthur Masuaku da sahada olabilecek. Yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Beşiktaş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıkacak.

BU SEZON 5. RESMİ MAÇ

Beşiktaş, Neftçi rövanşıyla bu sezon 5. resmi maçını oynayacak. Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3, Trendyol Süper Lig'de de bir müsabakaya çıktı. Bu maçların tümünü kazanan Beşiktaş, 8 kez fileleri havalandırırken kalesinde ise 2 gol gördü.

Beşiktaş, turu geçmesi durumda play-off'ta Aris (Yunanistan)-Dinamo Kiev (Ukrayna) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.