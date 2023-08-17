Beşiktaş 2 - 1 Neftçi Bakü (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında Beşiktaş, konuk ettiği Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü 2-1 yenerek play-off turuna adını yazdırdı. Siyah-beyazlıların play-off turundaki rakibi Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.

25'inci dakikada Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Muleka'nın sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Brkic, üzerine gelen topu kornere çeldi.

31'inci dakikada Rebic'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Umut Meraş'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

36'ncı dakikada Neftçi Bakü öne geçti. Olanare sağ kanattan taşıdığı topu uygun durumdaki Makhmudov'a çıkardı. Oyuncunun sağ çaprazdan şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 0-1.

39'uncu dakikada Rosier'in sağ kanattan ortasında savunmadan seken top sağ çaprazda Semih Kılıçsoy'un önünde kaldı. Semih'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45'inci dakikada sol kanattan kullanılan kornerde Matias'ın kafa vuruşunu kaleci Mert Günok son anda ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Neftçi Bakü 1-0 önde tamamladı.

57'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Masuaku'nun sol kanattan taşıdığı topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Aboubakar, uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

60'ıncı dakikada Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortada kalecinin yumrukladığı top Onur Bulut'un önünde kaldı. Onur'un sağ çaprazdan vuruşunda savunma meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

63'üncü dakikada Demir Ege Tıknaz'ın ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla çektiği şutta top yandan dışarı gitti.

71'inci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan Rosier'in ortasında ilk hamlede topa dokunamayan Muleka yerdeyken meşin yuvarlağı rakibinden kurtardıktan sonra kaleciyi de geçerek sol çaprazda dar açıdan topu ağlara gönderdi: 2-1.

87'nci dakikada sağ kanattan Salih Uçan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Aboubakar'ın şutunda kaleci Brkic meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

Siyah-beyazlılar mücadeleyi 2-1 kazandı.

GHEZZAL'A DESTEK

Beşiktaşlı futbolcular, Aboubakar'ın skoru 1-1'e getirdiği golün ardından Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde oğlu ve kayınvalidesi Fransa'da trafik kazası geçiren Rachid Ghezzal'a arkadaşlarından destek geldi. Karşılaşmanın 57'nci dakikasında Aboubakar'ın attığı beraberlik golünün ardından gol sevincinde arkasında 'Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle' yazılı forma açıldı.

PLAY-OFF TURU'NDA RAKİP DINAMO KIEV

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Ukrayna ekibi Dinamo Kiev oldu. Dinamo Kiev, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Aris'i konuk etti. Mücadelenin normal süresi 2-1'lik Dinamo Kiev üstünlüğüyle sona erdi. Uzatma dakikalarında da sonuç değişmeyince turu geçen tarafı penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında rakibine 6-5 üstünlük kuran Ukrayna temsilcisi play-off turunda Beşiktaş'ın rakibi oldu. Eşleşmenin ilk karşılaşması 24 Ağustos, rövanşı ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

STAT: Beşiktaş

HAKEMLER: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Onana (Dk. 46 Hadziahmetovic), Demir Ege Tıknaz (Dk. 77 Salih Uçan), Gedson, Semih Kılıçsoy (Dk. 49 Onur Bulut), Rebic (Dk. 46 Aboubakar), Muleka

NEFTÇİ BAKÜ: Brkic - Koffi, Matias, Tamas, Saief (Dk. 79 Salahli), Jaber, Makhmudov, Ozobic (Dk. 64 Hajiyev), Shinyashiki (Dk. 79 Zulfugarli), Lebon, Olanare (Dk. 69 Bogomolski)

GOLLER: Dk. 57 Aboubakar, Dk. 71 Muleka (Beşiktaş), Dk. 36 Makhmudov (Neftçi Bakü)