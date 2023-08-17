Bakhtiyor’u bekliyoruz

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Bakü maçı öncesi basın toplantısında yine transfer gündemine dair açıklamalar yaptı. Usta hoca, uzun süredir gündemde olan Bakhtiyor Zaynutdinov için "Bakhtiyar ile gelişmeyi bekliyoruz. Mavi kartla ilgili, konuşuldu, anlaşıldı. Bugün, yarın da gelebilir. Bekliyoruz" diye konuştu. Talisca konusunda da önceki sözlerine benzer açıklama yapan usta hoca "Biz de taraftar da Talisca'ya sıcak bakarız. Gelmek isterse, uygun olursa değerlendirilir" dedi. Güneş, yeni transferlerden Chamberlain için de "Antrenmana katıldı. Olumlu, pozitif. O da uzun süre bireysel çalıştı. Takım idmanına kısmen kattık. Futbol bilgisi, becerisi oldukça fazla. Fiziksel olarak hazırlayıp takıma adapte etmek istiyoruz" yorumunu yaptı.