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Rashica Kartal’da

Beşiktaş, geçen sezon G.Saray’da kiralık oynayan 27 yaşındaki yıldız ismi Cimbom’un elinden kaptı. Rashica imza için dün özel uçakla İstanbul’a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
Rashica Kartal’da

Beşiktaş durdu durdu bombayı patlattı! Siyah-beyazlılar geçen yıl Galatasaray'da kiralık oynayan ve bu sezon da sarı-kırmızılıların gündeminde olan Milot Rashica'yı renklerine bağladı. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Kosovalı sağ açık için Premier Lig ekibi Norwich City ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz kulübüyle bonservis için 5 milyon euro karşılığında el sıkışan Beşiktaş yönetimi, bu parayı 4 yıl vadeli taksitle ödeyecek. Milot Rashica da 4 senelik sözleşmeye imza atacak. Özel uçakla dün gece İstanbul'a gelen ve uçakta Kartal pozu veren Rashica için KAP açıklaması da yapıldı. Beşiktaş, Rashica için kulübü Norwich City ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Kosovalı yıldız bugün sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacak. Rashica, Cimbo'da 30 maçta 6 gol, 7 asistle oynamıştı.

UÇAKTA KARTAL POZU VERDİ

Beşiktaş'ın görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Milot Rashica, dün gece İstanbul'a geldi. Kosovalı uçakta kartal pozu vererek Beşiktaş taraftarını selamladı.

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