Heyecan veririm

Beşiktaş'ın yeni transferi Alex Chamberlain, bir an önce siyah-beyazlı formayla maçlara çıkıp, iyi bir futbol sergilemek için sabırsızlandığını söyledi. Tecrübelerini takım ile paylaşacağını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Bir futbolcu taraftarları heyecanlandırmak ister. Topu aldığımda ileriye taşıyacağım ve sahada şut çekmek veya pas vermek gibi iyi şeyleri yapacağım. Takım için yeni fırsatlar oluşturmaya çalışacağım. Olabildiğince heyecan verici olmak istiyorum. Elbette sıkı çalışacağım ve sadece atak değil, defans yaparak da sahada yüzde yüzümü vereceğim" dedi.

ATAK OYNAMAYI SEVİYORUM

Chamberlain şöyle devam etti: "Atak anlayışa sahip bir orta saha oyuncusu olduğumu söyleyebilirim. Liverpool'da oynarken farklı rollere uyum sağladım, gerekirse daha geride de oynayabilirim. Fakat sahada iyi yaptığım şeyler arasında topu ileriye taşımayı, top sürmeyi, ceza sahası dışından şut çekmeyi, atağı başlatmayı ve geçiş paslarını atmayı sayabilirim. Kanat oyuncusu olarak da oynayabilirim. Arsenal'da 6 yıl kanat oyuncusu olarak oynadım, zaman zaman bunu Liverpool'da da yaptım. İleride, her yerde oynayabilirim, fakat orta sahada oynamayı ve ileriye top taşımayı seviyorum."

AKIL HOCAM BABAMDI

Benim babam profesyonel futbolcuydu ve benim akıl hocamdı. Hedeflerime ulaşmak için doğru şekilde yetiştirildim. Şu ana kadar meyvesini topladım, bunun için çok şanslıyım. Gençken elbette zordu, çünkü katı kuralları vardı. Standartları çok yüksekti. Tüm bunlar beni şu an olduğum kişi haline getirdi ve bunun için çok şanslıyım.

MEYDAN OKUMAYA GELDİM

Türkiye'de olmaktan dolayı mutluyum ve hızlı bir şekilde adapte olmaya çalışıyorum. Kendimi çok iyi ve heyecan dolu hissediyorum. Benim için yeni bir meydan okuma diyebilirim. Yeni bir ülke, yeni bir lig. Neler olacağını merak ediyorum ve olabildiğince hızlı adapte olmaya çalışıyorum

TARAFTAR ÇOK FARKLI

Şehirde karşılaştığım insanlar da çok sıcaktı. Tüm hedeflerimize ulaşarak onları mutlu ve gururlu hissettirmek istiyorum. En iyi futbolu oynamaya hazır olduğumdan emin olsunlar. Çünkü onlara olan borcumu ödeyebilmemin en iyi yolu bu. Bana verdikleri desteği gördüm ve duydum.

SÜPER KUPA'YI BURADA KALDIRDIM

Beşiktaş Stadyumu'nda daha önce kupa kazandım. Bu statta UEFA Süper Kupa'yı kaldırdığım geceyi çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel bir geceydi. Bu tarz maçları kariyerinizde her zaman oynayamazsınız. Aynı hisleri Beşiktaş için de taşıyorum ve burada kupalar kazanmak istiyorum.

TAKIMLA İLK İDMANINA ÇIKTI

Siyah- beyazlıların yeni transferi Alex Chamberlain de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. İngiliz yıldızın hırslı ve istekli görünmesi teknik heyetin keyfini yerine getirdi.

REDMOND'U ARADIM

Beşiktaş'la ilgili Nathan Redmond ile konuştum, bana çok yardımcı oldu. Kulüp hakkında birçok güzel şey söyledi. Onun burada güzel şeyler başardığını gördüğüm için mutluyum. Loris Karius'la da konuştum. Konuştuğum herkesten güzel şeyler duydum. Böyle büyük bir kulübe gelen herkesin hedefi şampiyonluk kazanmaktır. Bireysel anlamda benim hedeflerim aynı.

KOLAY ADAPTE OLURUM

Cenk Tosun, Masuaku, Gedson Fernandes ve Daniel Amartey, hepsi çok iyi oyuncular. Onlara karşı oynadım. Bu durumun onlarla beraber çalışırken işime yarayacağını düşünüyorum, çünkü onlar da nereden geldiğimi, nasıl oynadığımı bilen oyuncular. Bu da takıma ve hayata kolay adapte olmamı sağlayacak. Oynayabildiğim kadar oynamak ve goller atmak istiyorum.