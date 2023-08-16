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Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması! Yıldız isim Fransa'ya gitti

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini ve oyuncunun bu ülkeye gittini duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:55 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 17:02
Beşiktaş'tan Ghezzal açıklaması! Yıldız isim Fransa'ya gitti

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ın oğlu ve kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiğini ve oyuncunun bu ülkeye gittini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

Futbolcumuz Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesinin Fransa'da trafik kazası geçirdiklerini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ghezzal, hayati tehlikeleri bulunmayan oğlu ile kayınvalidesinin tedavi süreçlerini takip etmek üzere Fransa'ya gitmiştir. Rachid Ghezzal'ın oğlu ile kayınvalidesine acil şifalar diler, Ghezzal ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

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