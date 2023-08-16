Beşiktaş Rashica transferini resmen duyurdu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Siyah-beyazlılar son olarak kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Milot Rashica'nın transferiyle ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayrıca Beşiktaş, oyuncunun transferine dair ayrıntıları da paylaştı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Milot Rashica transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Norwich City FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 5.250.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır.
SOSYAL MEDYADAN RASHICA PAYLAŞIMI YAPTILAR!
İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde. Hoş geldin Ｒａｓｈｉｃａ 😎 pic.twitter.com/l6Xd7DsOo3— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2023