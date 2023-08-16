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Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü konuk edecek. Şenol Güneş yönetimideki Beşiktaş, kritik maçı kazanarak adını play-off turuna yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 15:56 Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 16:00
Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

2023-2024 sezonunda 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş ile Neftçi Bakü ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - NEFTÇİ BAKÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Neftçi Bakü maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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