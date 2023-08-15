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Zaynutdinov tamam

Rus Sport 24’ün haberine göre CSKA Moskova’nın 25 yaşındaki Kazak yıldızıyla 4 yıllık anlaşma yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2023 Salı 06:50
Zaynutdinov tamam
Beşiktaş, uzun süredir gündemde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov transferinde mutlu sona ulaştı. Rus basınından Sport 24'ün haberine göre siyah-beyazlıların 25 yaşındaki futbolcunun transferini tamamladığı belirtildi. Kazak futbolcunun, Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ve yıllık 1.2 milyon euro maaş alacağı vurgulandı. Zaynutdinov'un Türkiye'deki yeni kurala göre yabancı futbolcu olarak sayılmayacağı da haberin detaylarında yer aldı. Rus basını daha önce Beşiktaş'ın bu transfer için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 15 pay vereceğini öne sürmüştü. Bu arada Kazakistan Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Rochus Shoh, Match TV'ye verdiği demeçte Zaynutdinov için "Beşiktaş'a gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Mükemmel bir yaşta, nitelikli, amaçlı ve çalışkan" ifadelerini kullandı.
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